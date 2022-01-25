المغرب ضد مالاوي: مباشر لحظة بلحظة

المغرب 2×1 مالاوي

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نهاااااااااااااااية المباراة بفوز مستحق للمغرب على مالاوي ليتأهل إلى ربع النهائي

90' +4 تسديدة قوووية من حكيمي ولكن حارس مالاوي يتصدى للكرة

87' تبديل آخر لأسود الأطلس بدخول زكريا أبو خلال وخروج النصيري

83' عررررررضية من الجهة اليمنى للمغرب ولكن دفاع مالاوي يشتت الكرة

79' تبديل لمنتخب المغرب بخروج بوفال ودخول منير الحدادي

76' غير معقول!! تسديدة النصيري ترتطم بالدفاع وتمر بمحاذاة القائم الأيسر.. الثالث قريب من منتخب المغرب

67' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول حكيمي يحرز الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة رائعة لا تُصد ولا تُرد

الحكم يقرر احتساب ضربة ركنية بدلًا من ركلة جزاء.. وسط اعتراض من وحيد حليلوزيتش

65' عررررضية من حكيمي، تلمس يد مدافع مالاوي.. الحكم يتحدث مع حُكام تقنية الفار

63' أوووووه قريبة للمغرب! تسديدة من البديل ريان مامي، تصطدم بالدفاع، تُغير إتجاهها وتخرج لضربة ركنية

61' أوووووووووه خطيرررررة من مالاوي! عررررضية من الجهة اليمنى، خروج خاطئ من بونو ولكن الكرة تمر بسلام على مرمى المغرب

60' مهانجو يحاول تكرار ما فعله في لقطة الهدف الأول، والتسديد في المرمى مباشرًة من مسافة بعيدة ولكن الكرة تصل سهلة إلى بونو

54' ضغط مغربي مع بداية الشوط الثاني بحثًا عن هدف التقدم

تبديل للمنتخب المغربي بخروج الكعبي ودخول مامي

48' تسديدة من لاعب مالاوي ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم

47' أووووووه محاولة خطيررررة من بوفال، ولكن تسديدة النجم المغربي تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45' +3 أوووووووووووه المنتخب المغربي كان قرررررريبًا من الثاني، ولكن رأسية اللاعب تمر فوق العارضة

44' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل المستحق تمامًا للمغرب، عرررضية رائعة من أمال الله، تصل إلى النصيري الذي سددها برأسه بقووووة في الشِباك

42' مستحيل مستحيل مستحيل! تمريرة متبادلة رائعة بين بوفال ولوزا، الكرة تصل إلى سفيان أمام المرمى ولكنه يهدر الفرصة بغرابة

41' أوووووووه بابابابا! بوفال يراوغ ويسدد! ولكن حارس مالاوي يواصل التألق

40' منتخب المغرب يواصل ضغطه بقوة لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، تسديدة قوووية من حكيمي ولكنها تصطدم بالعارضة

35' أووووووووووووه النصيري يهدر فرصة التعادل! بوفال يسيطر على الكرة بشكل رائع ويمرر إلى النصيري الذي يحاول تسديد الكرة ولكنها ضعيفة وتذهب سهلة في يد حارس مرمى مالاوي

33' أوووووووووووه العااارضة تحرم المنتخب المغربي من التعادل بعد رأسية رائعة من رومان سايس

30' تعطل اللعب لإصابة مدافع مالاوي

27' أوووووووه ثومو يتألق ويتصدى للركلة الحرة المباشرة التي سددها حكيمي بشكل رائع، ركنية للمغرب

26' خطأ للمغرب من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة بوفال

22' أووووووووووه خطيررررررة من مالاوي، مرتدة رائعة، الكرة تصل إلى مهانجو الذي يسدد كرة قوية ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

19' عررررررضية من حكيمي، الكرة تصل إلى النصيري الذي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

17' عررررضية من الجهة اليمنى، الكرة تصل إلى بوفال الذي يمررها إلى ماسينا، وتسديدة قووووية ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها

15' تسديدة مغربية قوووية ولكن الدفاع يشتت الكرة لضربة ركنية

11' أووووووه خطيررة للمنتخب المغربي ولكن حارس مالاوي ثومو يتألق ويبعد الخطورة عن مرماه

4' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مالاوي تتقدم في النتيجة بتسديدة صااااروخية من بعد منتصف الملعب بقليل، استغلالًا لخروج بونو من مرماه

انطلاق المباراة

دقيقة حداد على أرواح ضحايا التدافع أمام ملعب مباراة الأمس بين الكاميرون وجزر القُمر

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش الاعتماد على طريقة لعب 4/4/2، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-4-2

ياسين بونو

آدم ماسينا - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

سفيان بوفال - سليم أمال الله - سفيان إمرابط - عمران لوزا

أيوب الكعبي - يوسف النصيري

تشكيل مالاوي:

قرر ماريو مارينيكا اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

تشارلز ثومو

جوميزجاني شيروا - دينيس تشمبيزي - لورانس تشازيا - ستانلي سانودي

فرانسيسكو مادينجا - تشيمويموي إيدانا - جون باندا - ميشيان إمهون

كودا مويابا - جابادينهو مهانجو

احتل المنتخب المغربي صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط بعد فوزين على جزر القُمر وغانا وتعادل مع الجابون، بينما تأهل مالاوي إلى ثمن النهائي من بين أحسن ثوالث بعد أن جمع 4 نقاط بالخسارة أمام غينيا، الفوز على زيمبابوي والتعادل مع السنغال.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة المغرب ضد مالاوي، في الجولة الأولى من مباريات دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.