المغرب تكتب التاريخ .. من آخر منتخب عربي وإفريقي تصدر مجموعته بكأس العالم؟

التاريخ يُكتب من جديد في قطر

المغامرة المغربية مستمرة في كأس العالم، والحلم تحول إلى حقيقة، باحتلال الفريق لصدارة المجموعة السادسة بعد الفوز على كندا 2/1 بالجولة الثالثة.

ثنائية حكيم زياش ويوسف النصيري، كانت كافية لكتابة التاريخ، باحتلال المغرب لصدارة مجموعتها بـ7 نقاط ومن خلفها كرواتيا 5 نقاط وبلجيكا 4 وكندا بلا نقاط، ليطرح علينا الأسود هذا السؤال، من هو آخر فريق عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز؟

آخر فريق من قارة إفريقيا يحصل على صدارة مجموعته بكأس العالم، كان نيجيريا في مونديال 1998 في فرنسا، باحتلال النسور الخضر للمركز الأول بالمجموعة الرابعة.

وحصدت نيجيريا هذا المركز بـ6 نقاط مقابل 5 لباراجواي التي جاءت بالمركز الثاني، ثم المنتخب الإسباني 4 نقاط وبلغاريا نقطة واحدة.

وبدأ وقتها الفريق منافسات البطولة بالفوز على إسبانيا 3/2 وبلغاريا بهدف دون رد، قبل الخسارة من باراجواي 3/1، وبعدها لم يستمر النسور طويلًا بالمونديال بالسقوط 4/1 أمام الدنمارك في دور الـ16.

وأما بالنسبة لآخر فريق عربي احتل صدارة مجموعته بكأس العالم، فكان المغرب أيضًا، حيث قام الأسود بتحقيق هذا الإنجاز في كأس العالم 1986 في المكسيك.

الفريق جاء بالمركز الأول بالمجموعة السادسة بـ4 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من بولندا وإنجلترا، واحتلت البرتغال المركز الأخير بنقطتين فقط.

المغرب بدأت البطولة بالتعادل مع بولندا من دون أهداف، وكررت نفس الشيء ضد إنجلترا قبل الفوز على البرتغال بنتيجة 3/1، وخرجت من المسابقة في دور الـ16 أيضًا بالخسارة من ألمانيا الغربية بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن المغرب تأهلت إلى دور الـ16 من المونديال الحالي، لتلعب ضد صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

وفي حالة الوقوع أمام ألمانيا سيطمح الأسود في عدم تكرار سيناريو المكسيك 1986، ومواصلة المغامرة الممتعة التي يقدمها الفريق في مونديال قطر.