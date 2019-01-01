المغرب تُعلن برنامجها الإعدادي لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب سيخوض مباراتين وديتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم برنامج المنتخب الإعدادي لكأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو القادم.

ويلعب منتخب أسود الأطلس في المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، وهي إحدى المجموعات الصعبة بل يصفها البعض بالأصعب في البطولة.

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وأعلن الاتحاد المغربي أن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين استعدادًا للبطولة، الأولى أمام جامبيا يوم الأربعاء 12 يونيو بالملعب الكبير في مراكش، والثانية يوم الأحد 16 يونيو أمام زامبيا على نفس الملعب.

وستُغادر بعثة المغرب للقاهرة يوم الثلاثاء 18 يونيو على متن طائرة خاصة انطلاقًا من المطار الدولي في الرباط.

يُذكر أن المنتخب المغربي سيفتتح مبارياته في البطولة بمواجهة ناميبيا يوم الأحد 23 يونيو، ومن ثم سيُواجه كوت ديفوار يوم 28 يونيو وأخيرًا جنوب أفريقيا في الأول من يوليو.