رسميًا .. المغرب أول العرب في الملحق المؤهل لمونديال قطر 2022

السنغال أول الأفارقة في الملحق

حسم المنتخب المغربي صدارة مجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ليصبح أول العرب في الملحق وثاني الأفارقة.

أسود الأطلس هزموا ليلة أمس، غينيا برباعية مقابل هدف وحيد، على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن الجولة الرابعة.

المتألق أيوب الكعبي افتتح التسجيل في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، لكن أدركت غينيا التعادل في الدقيقة 31 عن طريق مامادو كاني.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد سليم أملاح التقدم للمغرب بهدف في الدقيقة 43، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

الهدف الرابع أحرزه سفيان بوفال قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، ليختتم الاحتفالية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأسود إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، ليحجز مكانه في الملحق، مع بقاء مباراتين على نهاية التصفيات.

وتحل غينيا بيساو في المركز الثاني بالمجموعة بأربع نقاط، ثم غينيا بثلاث نقاط، وأخيرًا السودان بنقطتين.

السنغال أول المتأهلين للملحق:

السنغال وضعها كوضع المغرب، فقد حصدت 12 نقطة من أول أربع مباريات، في حين أن وضع منافسيها بالمجموعة صعب..

تأهل أسود التيرانجا جاء ليلة أمس، بعد الفوز أمام ناميبيا بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب أورلاندو.

الثلاثية سجلها فامارا دييدهيو في هاتريك رائع، بالدقائق 22 و51 و84، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بالدقيقة 27 من الشوط الأول.

صدارة المجموعة الثامنة ضمنتها السنغال بهذا الفوز، تليها توجو بأربع نقاط ثم ناميبيا بأربع أيضًا، وأخيرًا الكونغو نقطتين.

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