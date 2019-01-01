المغرب تستعد لكأس أفريقيا بودية في فرنسا

أسود الأطلس وقعوا في المجموعة الرابعة بالكان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستعد المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رينار، لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019، المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

البطولة تُقام على الأراضي المصرية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

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ووفقًا لموقع "هسبريس" المغربي فإن الجامعة الملكية لكرة القدم قد توصلت لاتفاق مع المنتخب النيجيري على مواجهة أسود الأطلس وديًا.

وأوضح الموقع أن الودية الأولى ستقام في فرنسا في الثامن من يونيو ثم يعود المنتخب في اليوم التالي إلى المغرب لمواصلة معسكره هناك.

يذكر أن القرعة أسفرت عن وقوع أسود الأطلس في المجموعة الرابعة، ليستهلوا مشوارهم بملاقاة نامبيا في 23 يونيو ثم كوت إيفوار في يوم 28 وجنوب أفريقيا في الأول من يوليو.