المغرب ضد إفريقيا الوسطى: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب المغرب أمام منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021،بملعب محمد الخامس

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المغرب × إفريقيا الوسطى

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أما جمهورية إفريقيا الوسطى فرغم الهزيمة في الجولة الأولى على موريتانيا بهدفين نظيفين لكنه عاد وفاز على بوروندي بنفس النتيجة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.

المنتخب المغربي يتصدر ترتيب المجموعة حاليًا برصيد 4 نقاط مناصفةً مع منتخب موريتانيا، حيث فاز على بوروندي بثلاثية نظيفة ثم تعادل سلبيًا في ديربي شمال إفريقي مع الموريتانيين.

وكان من المفترض أن تُلعب هذه المباراة منذ شهر مارس الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا جعلت الاتحاد الإفريقي يؤجل التصفيات لأجل غير مسمى وحتى تم الاستقرار على شهر نوفمبر الحالي.

يستعد منتخب المغرب لاستقبال نظيره منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة المغرب أمام إفريقيا الوسطى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.