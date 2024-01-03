روديجر أنقذه في ليلة العودة

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سبب التبديل الذي أجراه خلال مواجهة ريال مايوركا، الذي يرتبط بلاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وحقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على حساب ضيفه ريال مايوركا، بهدف دون رد، اليوم الأربعاء على ملعب "سنتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت مباراة اليوم عودة النجم البرازيلي الشاب، إلى تشكيلة ريال مدريد بعد غياب طويل دام أكثر من 45 يومًا بسبب الإصابة، إلا أن عودته لم تكن موفقة بشكل كبير، حيث أهدر فرصتين محققتين بفضل تألق حارس الضيوف بريدراج راجكوفيتش.

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وعندما سئل أنشيلوتي عن سبب إجراء تبديل في الدقيقة 60، باستبدال فينيسيوس والدفع بإبراهيم دياز بدلا منه، قال في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو": " تم الاتفاق على أن يلعب 60 دقيقة فقط، لأنه عائد للفريق بعد إصابة كبيرة، ولا نريد المجازفة به".

الملكي حقق فوزًا مثيرًا عن طريق رأسية أنطونيو روديجر، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، محافظًا على الصدارة بفارق نقطتين عن جيرونا، الذي يخوض مباراة قوية أمام أتلتيكو مدريد في نفس الجولة.