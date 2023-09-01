المعيوف يفاجئ جماهير الاتحاد .. وهذا ما حدث بين الحائلي ورئيس الهلال!

ماذا حدث قبل انطلاق كلاسيكو الاتحاد والهلال؟!

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شهدت "عمليات الإحماء"، استعدادًا لانطلاق كلاسيكو المملكة الكبير بين ناديي الاتحاد والهلال، مساء اليوم الجمعة، لقطتين مثيرتين.

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الاتحاد يستضيف الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الحارس المخضرم عبد الله المعيوف، نجم نادي الهلال، حرص على التوجه إلى جماهير الاتحاد، أثناء عمليات الإحماء، وقام بتقديم التحية إليهم.

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هذا التصرف؛ يؤكد أنباء انتقال المعيوف، إلى العميد الاتحادي؛ حيث من المرجح الإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد نهاية الكلاسيكو.

وعلى جانب آخر.. التقطت العدسات، اجتماعًا بين فهد بن نافل، رئيس الزعيم الهلالي، ونظيره في الاتحاد أنمار الحائلي؛ على أرضية الملعب، قبل انطلاق الكلاسيكو.

وتبادل ابن نافل والحائلي، الأحاديث الجانبية؛ وسط أنباء عن صفقات بين الناديين، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن أبرز الأسماء الاتحادية التي ارتبطت بنادي الهلال؛ هو الجناح الدولي عبد الرحمن العبود، الذي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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