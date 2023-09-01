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المعيوف يفاجئ جماهير الاتحاد .. وهذا ما حدث بين الحائلي ورئيس الهلال!

أحمد فرهود
Abdullah Al-Mayouf - Hilal 2023Getty
الهلالالإتحادعبدالله المعيوفدوري روشن السعودي

ماذا حدث قبل انطلاق كلاسيكو الاتحاد والهلال؟!

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شهدت "عمليات الإحماء"، استعدادًا لانطلاق كلاسيكو المملكة الكبير بين ناديي الاتحاد والهلال، مساء اليوم الجمعة، لقطتين مثيرتين.

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الاتحاد يستضيف الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الحارس المخضرم عبد الله المعيوف، نجم نادي الهلال، حرص على التوجه إلى جماهير الاتحاد، أثناء عمليات الإحماء، وقام بتقديم التحية إليهم.

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هذا التصرف؛ يؤكد أنباء انتقال المعيوف، إلى العميد الاتحادي؛ حيث من المرجح الإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد نهاية الكلاسيكو.

وعلى جانب آخر.. التقطت العدسات، اجتماعًا بين فهد بن نافل، رئيس الزعيم الهلالي، ونظيره في الاتحاد أنمار الحائلي؛ على أرضية الملعب، قبل انطلاق الكلاسيكو.

وتبادل ابن نافل والحائلي، الأحاديث الجانبية؛ وسط أنباء عن صفقات بين الناديين، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن أبرز الأسماء الاتحادية التي ارتبطت بنادي الهلال؛ هو الجناح الدولي عبد الرحمن العبود، الذي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 95363كريم بنزيما
  • 10163خاليدو كوليبالي
  • 18478روبرتو فيرمينو
  • 8268نجولو كانتي
  • 21136مارسيلو بروزوفيتش
  • 43442صفقة أخرى
196850 الأصوات

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