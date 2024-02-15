المعرفة وحدها لا تكفي .. عندما يخرج الهلال من جحيم إيران بـ"الحظ وتهور جيسوس"!

كيف فاز الهلال على سباهان أصفهان الإيراني؟

"إنه يعرفني ويعرف الهلال جيدًا".. هكذا تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لقلعة الزعيم، عن مواطنه جوسيه مورايس، مدرب سباهان أصفهان الإيراني.

مورايس عمل كـ"مدرب طوارئ" بنادي الهلال، في نهاية موسم 2020-2021؛ حيث تم التعاقد معه بدلًا من البرازيلي "المقال" وقتها روجيريو ميكالي؛ ليحقق 4 انتصارات منها خماسية أمام الأهلي وأخرى ضد الشباب، مقابل تعادل وحيد وبدون أي هزيمة.

وعندما انتهى الموسم.. قال المدرب البرتغالي بشأن رحيله وعدم التجديد معه: "أنا مدرب جيد؛ ولكن هناك العديد من المديرين الفنيين أفضل مني، يستحقون قيادة الفريق الهلالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد عامين ونصف من الرحيل عن الهلال؛ عاد جوسيه مورايس ليواجه الفريق الأزرق، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق (3-1).

جوسيه مورايس يضرب الهلال بـ"المعرفة"

معرفة مورايس بالهلال، والتي تحدث عنها جيسوس؛ كانت العامل الرئيسي لخروج سباهان أصفهان من الشوط الأول، متفوقًا بهدف مقابل لا شيء؛ حيث لعب مدرب الفريق الإيراني على أمرين هما:

- إخراج نجوم الهلال من تركيزهم، من خلال مجموعة من التدخلات العنيفة، في الدقائق الأولى من المباراة.

- الاعتماد على الكرات الطولية خلف المدافعين؛ وهي نقطة ضعف الهلال الكبرى، خاصة مع غياب السنغالي خاليدو كوليبالي.

ومن إحدى هذه الكرات الطولية التي اعتمد عليها جوسيه مورايس، كسر رامين رضائيان "مصيدة التسلل"، ونجح في تسجيل الهدف الأول لمصلحة سباهان أصفهان الإيراني.

نادي الهلال يعود بـ"الحظ والخبرة"

وفي الشوط الثاني.. ظل مورايس يعتمد على نفس الخطة "الكرات الطولية"، والتي كاد أن يسجل منها سباهان أصفهان أكثر من هدف؛ لولا الإنهاء الكارثي لمهاجمي الفريق الأول لكرة القدم، وسوء الحظ.

وعندما تهدر ستستقبل بالتأكيد؛ حيث جاء وقت خبرة جورج جيسوس والمهارات الفردية لنجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الجزء الأخير من المباراة.

جيسوس أجرى تبديلًا قد يراه الكثيرون متهورًا؛ وذلك بسحب لاعب وسط وهو محمد كنو، والدفع بالمهاجم عبد الله الحمدان؛ وذلك وسط جحيم الإيرانيين وعلى أرض الفريق المنافس.

هذا التبديل كان له مفعول السحر؛ حيث تسبب الحمدان في طرد لاعب من الفريق الإيراني وسجل هدفًا؛ لتنقلب النتيجة من التأخر (0-1)، إلى الفوز بثلاثية.