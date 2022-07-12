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"المطار من هُنا" .. مشجع مغربي يسخر من إسبانيا بعد توديع كأس العالم

هدى عزيز
11:58 ص غرينتش+2 7‏/12‏/2022
morocco spain world cup 2022 fans
مشجع مغربي يشير إلى إسبانيا على طريق المطار!

انتشر فيديو ساخر لجماهير المغرب من إسبانيا عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، وإقصاء الماتادور الإسباني من دور ال16 بركلات الترجيح.

أحد المشجعين المغاربة قام بتصوير اثنين من المشجعين الإسبان على متن حافلة وهما يرتديان قمصان منتخب بلادهما وقال لهما في البداية: "حظًا سعيدًا، أنتم فريق جيد!"

لكنه غير طريقة كلامه بعد ذلك بالصراخ ساخرًا قائلًا: "المطار من هنا".

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي للمشجع المغربي الذي يُدعى "يحيى حيدر" حصل على أكثر من خمس ملايين مشاهدة.

الجدير بالذكر أن منتخب المغرب سيواجه البرتغال في ربع النهائي يوم السبت القادم.

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