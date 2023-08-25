المصائب لا تأتي فرادى يا مدريد .. إصابة فينيسيوس جونيور أمام سيلتا فيجو

إصابة جديدة في صفوف ريال مدريد...

تزداد المصائب والأخبار المحزنة داخل صفوف ريال مدريد، إذ تعرض نجم الفريق فينيسيوس جونيور، إلى إصابة امام سيلتا فيجو، جعلته يغادر الملعب.

ويواجه ريال مدريد، نظيره سيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني موسم 2023-24، على ملعب بلايدوس.

وفي الدقيقة العاشرة، انطلق فينيسيوس جونيور، بهجمة مرتدة سريعة من الجانب الأيسر، وحينها شعر بآلام عضلية، وسقط أرضًا، وظهر الطاقم الطبي وهو يحاول اسعاف فينيسيوس، الذي عاد إلى الملعب من جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة الثامنة عشر، لم يتمكن النجم البرازيلي من استكمال المباراة، وغادرها وشارك بدلًا منه زميله خوسيليو.

إصابة فينيسيوس، ليست الأولى بين لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، إذ تعرض الفريق إلى إصابتين قويتين في بداية الموسم، بإصابة تيبو كورتوا حارس الفريق، ثم إيدير ميليتاو، ومن المتوقع غيابهما عن الملاعب حتى نهاية الموسم تقريبًا.

ومن جانبه كشف الصحفي "ماريو كورتيجانا" أن فينيسيوس يعاني من انزعاج بسيط في الجزء الخلفي من ساقه اليمنى، والأمر لا يبدو خطيرًا ولكن بحسب ريال مدريد، فإنه سيتعين على الطاقم الطبي للفريق الانتظار 48 ساعة لمعرفة المزيد عن تلك الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.