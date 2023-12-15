المصائب لا تأتي فرادى .. نجم الاتحاد مهدد بالغياب فترة طويلة!

نجم الاتحاد قد يغيب لفترة طويلة

لم تكن الخسارة أمام الأهلي المصري، هي الصدمة الوحيدة لنادي الانحاد السعودي؛ حيث أصبح الفريق الأول لكرة القدم، مهددًا بفقدان أحد نجومه، لفترة طويلة.

الاتحاد سقط أمام الأهلي (1-3)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة.. تعرض مهند الشنقيطي، ظهير أيمن العميد الاتحادي لـ"الإصابة"؛ ليتم استبداله بشكل رسمي.

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وعن ذلك يقول أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني: "تعرض نجم الاتحاد لإصابة في العضلة الخلفية؛ بسبب (انطلاقة سريعة)، في أول دقيقتين من الشوط الثاني".

الشهراني أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن اللاعب من طريقة الإصابة، تعرض لـ"تمزق" عضلي، على الأغلب.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، عن أن مدة غياب مهند الشنقيطي عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ستمتد من 10 أيام إلى 6 أسابيع تقريبًا.