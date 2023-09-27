المصائب لا تأتي فرادى .. كارلو أنشيلوتي يعلن إصابة الثنائي الأبرز قبل مواجهة جيرونا!

أنشيلوتي يؤكد استمرار معاناة ريال مدريد مع الإصابات..

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن ضربة جديدة تعرض لها فريقه بعد الفوز المريح على لاس بالماس مساء الأربعاء.

ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة السابعة من موسم 2023-2024 في الدوري الإسباني.

كارلو أنشيلوتي كان سعيدًا بأداء فريقه مساء الأربعاء، إلا أنه كشف أن الخيارات الدفاعية لفريقه تقلصت قبل رحلة الفريق لمواجهة جيرونا يوم السبت المقبل في قمة الجولة الثامنة.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "دافيد ألابا لن يلعب ضد جيرونا، فيما تعرض أنطونيو روديجر لضربة قوية".

واضطر ألابا للخروج من المباراة منتصف الشوط الأول، وحسبما ورد، فإن المدافع النمساوي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ.

لكن يبدو أن حالة روديجر أقل جدية، وهذه أخبار جيدة، لكن ريال مدريد لديه الآن قلب دفاع واحد فقط يتمتع بكامل لياقته البدنية، وهو ناتشو قائد الفريق.

قد يتسبب هذا في مشاكل لريال مدريد في الأسابيع المقبلة، وخاصة أمام جيرونا متصدر الترتيب، الذي سيواجهه على ملعب "مونتيليفي" يوم السبت المقبل.

يذكر أن جيرونا يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف، وستكون مباراة السبت بمثابة مواجهة فك الاشتباك في الصدارة.