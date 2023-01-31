المصائب لا تأتى فرادى.. ضربة قوية على رأس ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد

أحمد مجديأحمد مجدي
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Ibrahima Konate Liverpool 2023Getty
إبراهيم كوناتيليفربولريال مدريددوري أبطال أوروبا

 سوء الطالع يلاحق الريدز

ضربة قوية للغاية بالنسبة لليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قلب دفاعه الأساسي الآخر بات في مهب الريح.

فقد أفاد بول جويس صحفي "ذا تايمز" أن الإصابة طالت الفرنسي إبراهيما كوناتيه وأنها ستجلسه في التأهيلات لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

يؤكد جويس في تغريدة له على "تويتر" أن كوناتيه لن يكون متاحًا أمام كل من وولفرهامبتون وإيفرتون ونيوكاسل، ومن المتوقع أيضًا ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 21 فبراير المقبل.

بذلك يكون دفاع ليفربول في موقف لا يحسد عليه، إذ إن غياب الهولندي فيرجيل فان دايك أضعف قوة الفريق الدفاعية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والآن يتعرض الفريق لضربة موجعة أخرى.

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