المصائب تتوالى .. نيمار بطل شجار حاد في غرف ملابس باريس

قلق في باريس قبل مواجهة بايرن ميونخ!

تعرض باريس سان جيرمان أمس لهزيمة قاسية أمام موناكو بثلاثية مقابل هدف على ملعب لويس الثاني في الأسبوع ال23 من الدوري الفرنسي.

وشهدت غرفة ملابس الفريق أجواء مشحونة بين نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الباريسي ولويس كامبوس المدير الرياضي للنادي، وتبادل الثنائي حديثًا متوترًا وانضم إليهم أيضًا ماركينيوس.

وكشفت صحيفة "ليكيب"الفرنسية أن المدير الرياضي والمهاجم البرازيلي أجرى نقاشًا محتدمًا باللغة البرتغالية، وهو ما أكدته إذاعة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

وأشارات التقاريرالفرنسية إلى أن المدافع البرازيلي ماركينيوس شارك أيضًا في النقاش كونه القائد الأول للفريق.

وعقب نهاية المباراة قال كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية في المؤتمر الصحفي: "إذا لم أكن قلقًا فسيكون الأمر خطيرًا لدينا جدول مزدحم للغاية وفريق متأثر وضعيف، لكننا قلقون أتفهم غضب المشجعين إنه أمر مشروع لكن في هذه الأوقات الصعبة يجب أن نتحد، ليس هناك مجال للشك هناك ملاحظة على الظروف، والتي يجب عدم طمسها".

يذكر أن باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.