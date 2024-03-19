المصائب تتوالى .. ضربة مؤلمة لدفاع النصر أمام الهلال في السوبر

النصر يُواجه الهلال في الثامن من إبريل القادم

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أصبح من المؤكد أن النصر لا يعيش أفضل أيامه في الموسم الجاري حاليًا، إذ تتوالى المصائب عليه خاصة فيما يتعلق بتعرض نجومه للإصابات وغيابهم الطويل عن الملاعب.

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زملاء كريستيانو رونالدو خرجوا من دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي وودعوا عمليًا حلم الفوز بالدوري السعودي بعد اتساع الفارق مع الهلال في الصدارة إلى 12 نقطة، ولم يتبق لهم سوى كأسي السوبر وخادم الحرمين الشريفين.

ويأمل النصر في الفوز باللقبين لإنقاذ موقفه لكن الأخبار الأخيرة زادت صعوبة المواجهة القادمة في كأس السوبر مع الهلال يوم 8 إبريل القادم، إذ تعرض دفاعه لضربة مؤلمة جديدة.

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صحيفة الرياضية السعودية أكدت غياب عبد الإله العمري مدافع الفريق عن ديربي الرياض في السوبر، وذلك بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرًا معاناته من تمزق في عضلة الساق سيحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة 4 أسابيع تقريبًا.

المدير الفني لويس كاسترو مازال يتمسك بأمل لحاق العمري بالمباراة، ويعتمد ذلك على مدى استجابته للعلاج والتأهيل، لكن يبدو أن الأمر صعب جدًا ويكاد يكون مستحيلًا.

يُشار إلى أن المدافع السعودي كان قد أصيب خلال مواجهة العين في دوري أبطال آسيا، وسيغيب عن مواجهات الفريق في دوري روشن أمام الطائي وأبها وضمك بجانب مباريات السوبر.

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