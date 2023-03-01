المصائب لا تأتي فُرادى.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ إجراءات الطلاق

زوجة أشرف حكيمي تزيد أوجاعه بالشروع في إجراءات الطلاق

يبدو أن المشاكل قد بدأت تدق باب النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان؛ فبعد مزاعم الشروع في الاعتداء على سيدة ها هي الأخبار عن بدء زوجته في إجراءات طلب الطلاق.

وبحسب El Cierre Digital فإن الممثلة الإسبانية من أصول عربية، هبة عبوك، بدأت إجراءات الانفصال عن زوجها أشرف حكيمي منذ عدة أسابيع لأن العلاقة بينهما لم تكن في أفضل حالاتها لاختلافهما في الرؤى الحياتية.

ويخضع أشرف للتحقيق على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة تبلغ من العمر 24 سنة.

وتعرف حكيمي على السيدة الشابة، كما تزعم هي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يناير، فيما وقعت الحادثة يوم 25 فبراير في منزل اللاعب حين كانت عائلته، زوجته وطفليه، في رحلة خارجية.

ولم يحضر حكيمي لحفل توزيع جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين الماضي برفقة هبة كما اعتاد في معظم الأحداث بل كان بمفرده.

ولم تعلق هبة على أي من التهم الموجهة لزوجها سواء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو للصحافة.

وكان محامي اللاعب قد نفى بشدة التهم الموجهة لموكله مؤكدًا أنها غير صحيحة وبأن ناديه الفرنسي يقف معه في وجه تلك المزاعم.