المصائب لا تنتهي.. بوجبا رهن الاحتجاز في قضية ابتزاز شقيقه!

ماتياس بوجبا قد وضع رهن الاحتجاز

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن احتجاز ماتياس بوجبا في قسم الشرطة بعد أن ذهب بنفسه للتحقيق في "مؤامرة ابتزاز مزعومة" ضد شقيقه بول بوجبا.

حيث كان ماتياس قد خرج منذ مدة وتحدث عن تصرفات شقيقه بول السيئة وتعهد بالكشف عنها وتوضيح صورته الحقيقية أمام الناس.

وبحسب ما ورد من صحيفة "Le Monde" الفرنسية فإن ماتياس قد سلم نفسه يوم الأربعاء بعد اتهامه بأنه جزء من عصابة تحاول ابتزاز شقيقه.

ماذا حدث؟

أوضح تقرير الصحيفة الفرنسية أن ماتياس قد وضع رهن الاحتجاز مع 3 آخرين على خلفية الاتهامات المزعومة ضده.

وأضاف التقرير أنه بحسب بعض المصادر الخاصة بالصحيفة، فإن ماتياس قد قدم نفسه يوم الأربعاء إلى "دائرة التحقيق" قبل وضعه رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وحاولت الصحيفة التواصل مع محامي ماتياس، ريتشارد أربيب، لكنه لم يرد، كما رفضت رافائيلا بيمنتا محامية بول بوجبا التعليق.

ما هي قصة الابتزاز الذي تعرض له بول بوجبا؟

أوضح التقرير أن بوجبا قد ادعى في حديثه مع السلطات الفرنسية أنه تعرض للتهديدات ومحاولة الابتزاز من قبل أصدقاء يعرفونه منذ أن كان طفلاً، وتواجد شقيقه ماتياس معهم.

وأشار إلى حادثة مزعومة تعرض فيها للترهيب من قبل شخصين مقنعين يحملان بنادق في شقة في باريس، وطالبوا اللاعب الفرنسي الدولي بـ 13 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن بوجبا قد أخبر المحققين أنه تعرض للترهيب عدة مرات منذ ذلك الحين، مع ظهور المتهمين في ملعب تدريب يوفنتوس في شهر يوليو.