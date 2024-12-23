المصائب تتوالى على مانشستر يونايتد ومسرح أحلامه .. هجوم الفئران يداهم "أولد ترافورد"!

مصائب أولد ترافورد مستمرة...

يعيش مانشستر يونايتد، فترة صعبة هذا الموسم، كان آخرها الخسارة من بورنموث، بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، ولكن أزمات الفريق الإنجليزي، لم تقتصر على أداء ونتائج الفريق فقط.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإنه تم اكتشاف فضلات فئران، في زيارة مسؤولي النظافة للملعب، مما أدى إلى تصنيف النادي بنجمتين.

وأشار التقرير إلى أنه تم العثور على أدلة تثبت نشاط الفئران أيضًا، داخل مكان بيع الطعام للجماهير، مما دفع اللجنة لتخفيض تصنيف نظافة وجودة الطعام إلى نجمتين بدلًا من أربعة، بالإضافة إلى إلزام الشياطين الحمر، بتحسين الوضع الحالي.

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ومن جانبه أكد المتحدث باسم مانشستر يونايتد، إلى أن النادي يطبق نظامًا قويًا لمكافحة الآفات، بالإضافة إلى فحوصات مستمرة لجميع أماكن تقديم الطعام، وسيعمل اللازم بكل جهد لتحسين الوضع الحالي.

وتعتبر تلك ليست الأزمة الأولى التي تضرب أولد ترافورد، حيث شهد المؤتمر الصحفي للمباراة الأخيرة، تسرب مياه الأمطار من سقف قاعة المؤتمرات بالملعب، ما عطّل المؤتمر واضطر أحد الصحفيين لتغيير مكانه.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لمواجهة وولفرهامبتون، مساء الخميس القادم، على أن يستقبل نيوكاسل يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.