المصائب تتوالى على البرازيل – أرتور يغادر مباراة الهندوراس مصاباً

البرازيل تتلقى ضربة موجعة جديدة بعد إصابة نيمار

تعرض أرتور ميلو لاعب منتخب البرازيل إلى إصابة في مباراة منتخب بلاده الودية أمام الهندوراس، في إطار استعداد السامبا إلى بطولة كوبا أمريكا.

وغادر صاحب الـ 22 عاماً ملعب المباراة في الدقيقة 32، وحل آلان له، ليخرج لاعب برشلونة من أرضية الملعب وهو محمولاً على عربة الإسعاف.

وتعد هذه الضربة الثانية للمنتخب البرازيلي في الفترة الاستعدادية للبطولة القادمة، بعد إصابة نيمار القوية فجر الخميس الماضي امام قطر.