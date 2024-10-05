لا يمر يوم عادي في حياة كيليان!

أثار كيليان مبابي خلافًا واضح الملامح بين منتخب فرنسا وناديه ريال مدريد، وبالتحديد المدربين ديدييه ديشان وكارلو أنشيلوتي.

بعد أن تعرض لإصابة طفيفة كان مرجحًا أن تغيبه 3 أسابيع، عاد بعد 10 أيام فقط وشارك في مباراة ليل، ما ترك المدرب ديدييه ديشان محتارًا حول استدعائه لمباراتي بلجيكا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.

النتيجة كانت عدم استدعاء ديشان لمبابي في قائمته، حين ندرك ان مبابي هو قائد البلوز وغيابه ليس بالأمر الهين، نعرف كم أن ديشان متضايق من سلوك ريال مدريد حيال إصابة مبابي.

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هذا ما عبر عنه ديشان في مؤتمر صحفي حين قال: "لقد تحدثت مع كيليان بالطبع، لأن وضعه لا يزال غير مؤكد، لديه مباراة يوم السبت، هناك أسئلة. لديه مشكلة ليست خطيرة، ولكنها تحتاج إلى علاج".. وأكمل: "أنا لست هنا لتحمل المخاطر".

بدا أنشيلوتي متفاجئا من قرار الجهاز الفني للبلوز عدم استدعاء مبابي، وقال عن ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فياريال: "لا أريد التعليق على ما يقوله مدربون غيري، مبابي كان يعاني من مشكلة يبدو أنها قد تم حلها، ولكن ليس بنسبة 100%، لقد تدرب بشكل طبيعي اليوم. قرروا عدم استدعائه، لا أريد التعليق".

وأردف: "لا أعرف ما إذا كان مبابي تحدث مع مدربه (ديشان)، لكني أعلم أن الطاقم الطبي للنادي تحدث مع مدربه".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن التواصل الذي جرى بين مبابي وديشان عبر فيه الأول عن أنه ليس جاهزًا بنسبة 100٪ للعودة إلى المشاركة في المباريات، وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين الطرفين بعدم الاستدعاء لمعسكر منتخب فرنسا المقبل.

لكن في ظل الاستدعاء بشكل عادي لمباراة فياريال في الدوري الإسباني وأنه على الارجح سيحصل على دور فيها، توترت الأمور بين الطرفين (ريال مدريد وفرنسا).