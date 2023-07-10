المشاكل تدق أبواب برشلونة .. خلاف لابورتا وتشافي يُهدد تماسك الفريق!

مشكلة جديدة في كامب نو

أزمة جديد تطرق أبواب برشلونة قبل بداية الموسم الجديد، فبعد تأكيدات من جوان لابورتا رئيس النادي وتشافي هيرنانديز المدير الفني أنه لا يوجد مشكلة في تجديد التعاقد، لكن يبدو أن الأمور تبتعد الآن أكثر فأكثر.

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني أن لابورتا قرر تعليق تجديد عقد تشافي، بعد أن كانت الأمور تسير في اتجاه إتمام التجديد.

وأشار البرنامج الإسباني الشهير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الطرفين بالنسبة لمستقبل الفريق.

وغرد حساب "الشيرنجيتو" كاتبًا: "تجديد عقد تشافي معلق بقرار من لابورتا، هناك اختلافات في تخطيط التشكيلة وتشافي يعتقد أنه لا يتم تقديره بالقدر الذي يستحقه".

يذكر أن تشافي قاد برشلونة في الموسم الماضي للتتويج بثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في عام 2024، وقاد الفريق في 90 مباراة خلال موسمين فاز في 51 مباراة وتعادل في 15 وخسر 15.