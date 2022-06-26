المشاكل تتواصل .. بيكيه يعتدي على صحفي

مسلسل توتر بيكيه في استمرار!

يعيش جيرارد بيكيه مدافع برشلونة فترة متوترة بعد تراجع مستواه مع النادي الكتالوني في الموسم الماضي، وإنفصاله عن صديقته شاكيرا المغنية الكولومبية الشهيرة، في الأسابيع الماضية.

وأشار تقرير نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب الإسباني الدولي يعيش فترة من الغضب والتوتر طغت على تصرفاته مع وسائل الإعلام حيث تهجم على المصورين أثناء محاولته التقاط الصور له.

وفقًا لبرنامج "Socialité"، كسر بيكيه الهاتف المحمول الخاص بالمصور جوردي مارتن، أثناء تصوير الصحفيين للاعب.

وقال جوردي مارتن عن الواقعة في حديثه لبرنامج "Socialité": "ألقى هاتفي الخلوي على الأرض وهرب بالسيارة، وتخطى إشارة المرور الحمراء".

شاكيرا ومشاكلها مع المعجبين

من الواضح أن شاكيرا لا تقضي وقتًا جيدًا أيضًا في الأيام الأخيرة، اضطرت المغنية إلى الاتصال بالشرطة الكتالونية بعد أن قام اثنان من المعجبين بكتابة بعض الكلمات على جدران منزلها.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على أحد المتهمين بمضايقة الفنانة الكولومبية، لكن تم الافراج عنه لعدم وجود أدلة مقنعة.

يذكر أن برشلونة طلب من بيكيه التركيز على كرة القدم والابتعاد عن مشاكله الشخصية وأعماله الخاصة والا لن يكون مرحبًا به داخل الفريق الكتالوني.

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