في انتظار المشاركة الأولى مع الهلال .. متعب الحربي يرفض "رخصة" جورج جيسوس!

الهلال يستعد لمواجهة الفيحاء في 18 أكتوبر..

لا يزال متعب الحربي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ينتظر المشاركة الأولى بقميص فريقه الجديد، والذي انتقل إليه في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الشباب.

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الحربي أصبح الصفقة السعودية الأغلى في تاريخ دوري روشن، بعدما تخطى حاجز إنفاق الهلال 120 مليون ريال، للظفر بتوقيع اللاعب، من الشباب، بعد منافسة شرسة مع ناديي النصر والأهلي، حيث وقع متعب على عقود الانتقال إلى قلعة الأزرق لمدة 5 مواسم مُقبلة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن متعب الحربي رفض فترة الإجازة التي قرر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، منحها للاعبين لمدة 5 أيام، في ظل فترة التوقف الدولي، حيث أصر اللاعب على مواصلة تدريباته في مقر النادي، بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل رفع مستوى جاهزيته قبل عودة منافسات دوري روشن.

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وعقب انتقاله إلى الهلال، تعرض متعب الحربي لإصابة عضلية، أثناء المشاركة مع المنتخب السعودي في مباراة إندونيسيا، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما انضم اللاعب للقائمة الهلالية، في مباراتيه الماضيتين، أمام الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوية، والأهلي في دوري روشن، حيث بقي على مقاعد البدلاء.

ويستعد الهلال، الذي يحافظ على العلامة الكاملة بعد وصوله للنقطة 18، لملاقاة الفيحاء على ملعب المملكة أرينا، مساء الجمعة المُقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.