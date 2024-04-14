"المس الكرة" .. فيديريكو فالفيردي ينفعل على نجم ريال مدريد بسبب "الأنانية"!

موقف مثير بين نجوم ريال مدريد

شهدت مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا بالدوري الإسباني، موقفًا مثيرًا بين النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط الميرنجي وأحد زملائه بالفريق.

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 33 من المباراة، كان النجم المغربي براهيم دياز في طريقه لمنطقة جزاء ريال مايوركا في محاولة للهجوم، ولكن تم إهدار الفرصة، بعد أن كان من الممكن أن يمرر الكرة إلى أحد زملائه، ليتسبب في هجمة مرتدة ضد فريقه.

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وتدخل فالفيردي ونجح في التصدي للهجمة المرتدة لفريق مايوركا، لينجح في إبعاد الكرة وإنقاذ الموقف، ليقوم بعدها بتعنيف دياز الذي كان من الممكن أن يتفادى تلك الهجمة التي كانت ستكون خطيرة على ريال مدريد.

وقال فيديريكو لدياز وهو منفعل: "المس الكرة"، بعدما تسبب في هجمة مرتدة ضد ريال مدريد، كادت أن تُكلفه هدفًا وتُصعب من المباراة التي حسمها بهدف نظيف.