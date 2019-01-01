المسلمي: لم نتأثر بضياع ركلة الجزاء أمام إيران

المنتخب العماني ودع كأس آسيا بثنائية من نظيره الإيراني في دور الستة عشر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد المسلمي لاعب منتخب عمان، أن منتخب بلاده لم يتأثر بضياع ركلة الجزاء، في بداية مباراته أمام إيران، في دور الستة عشر من كأس آسيا.

وخسر المنتخب العماني، بهدفين دون رد من نظيره الإيراني، في ختام مباريات اليوم الأول لدور الستة عشر من البطولة.

وقال المسلمي في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "أبارك للمنتخب الإيراني، استحق الفوز، كنا نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن قدر الله ومشاء الله فعل".

وواصل: "ضربة الجزاء، في بداية المباراة كانت ستفرق معنا، ولكنها لم تؤثر علينا، المنتخب الإيراني نجح في استغلال الأخطاء الشوط الأول".

الجدير بالذكر ان المنتخب الإيراني، يواجه نظيره الصيني، في مباريات دور ربع النهائي من البطولة.