المسلسل يتجدد .. مبابي يقدم فروض الطاعة إلى ريال مدريد

حلقة جديدة من مسلسل ارتباط كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد..

يبدو أن مسلسل ارتباط كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني سيشهد حلقة جديدة في الأسابيع القليلة القادمة.

مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي، بعدما كان على مقربة من أبواب "سانتياجو برنابيو"، وقرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومع تجديد عقد مبابي، خرجت تقارير تؤكد أن ريال مدريد لن ينظر مرة أخرى في خيار التوقيع مع مبابي، قبل أن تخرج تقارير متعددة بندم اللاعب على خطوة التجديد مع باريس سان جيرمان وسعيه إلى التوقيع مع النادي الملكي.

ورغم تصريحات اللاعب نفسه برغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، خرج الصحفي الإسباني رامون ألفاريز الذي يعمل مع صحيفة "ماركا" للحديث عن مستقبل مبابي.

ألفاريز، وفي مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "يوتيوب" أكد أن مبابي تواصل من جديد بصورة شخصية مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عما حدث في الصيف الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أكد الصحفي الإسباني أن مبابي أدرك أن "خيانته" لريال مدريد تسببت في غضب كبير في مكاتب النادي وكذلك بين الجماهير.

وشدد رامون ألفاريز على أن مبابي أبلغ بيريز عن نيته في التوقيع مع ريال مدريد، سواء في صيف 2023 أو في 2024 عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.