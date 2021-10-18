المسلسل مستمر.. رسائل "إنستجرام" فضحت إيكاردي أمام واندا!

اكتشفت واندا نارا خيانة ماورو إيكاردي لها عبر رسائل على تطبيق "إنستجرام".

بين الانفصال والحديث عن العودة، يستمر مسلسل ماورو إيكاردي وواندا نارا، حيث كشفت تقارير صحفية عن سبب الانفصال.

واندا قبل أيام قليلة نشرت رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، قالت فيها: "عائلة جديدة دمرتها من أجل عاهرة"، في إشارة إلى قيام إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بخيانتها.

ويوم الأحد، قررت واندا الرحيل عن العاصمة الفرنسية بصحبة ابنتيها، ما جعل إيكاردي يمر بحالة نفسية سيئة ويغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان.

صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، كشفت الطريقة التي علمت بها واندا بخيانة إيكاردي لها مع عارضة أزياء أرجنتينية، تدعى يوجينا سواريز.

وكشفت الصحيفة الأرجنتينية أن سواريز أرسلت مجموعة من الرسائل الخاصة إلى إيكاردي عبر تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ورغم نشر واندا صورة جديدة ليدها بدون خاتم الزواج، مع تعليق: "يدي تبدو أفضل بدون خاتم".

الصحيفة الأرجنتينية تشير إلى أن مقربين من واندا وإيكاردي يؤكدون أنهما لن ينفصلا، وذلك لأنه لا يوجد شيء جاد بين اللاعب وعارضة الأزياء، ولم يروا بعضها من قبل، رغم الرسائل الساخنة المتبادلة بينهما.

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