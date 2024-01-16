فيديو | سرقوا الموز! .. ريال مدريد يتسبب في القبض على 4 سعوديين

الفيديو انتشر من قبل الشباب السعودي وشرطة الرياض تحركت على الفور!

انتهى كأس السوبر الإسباني في السعودية قبل أيام، لكن توابعه لا تزال مستمرة، إذ ألقت الشرطة القبض على أربعة شباب بعد التعدي على حافلة ريال مدريد.

المرينجي كان قد توج في 14 من يناير الجاري بطلًا للسوبر بعد الفوز أمام برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد الأول بارك، في العاصمة السعودية "الرياض".

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو لعدد من الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون أنهم داخل الحافلة التي كان يستقلها لاعبو الريال خلال فترة إقامتهم في الرياض، وقاموا بالاستيلاء على ما بها من بعض الأطعمة كالموز والمشروبات، التي تركها اللاعبون خلفهم.

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الفيديو كان على سبيل المزاح، إذ لم يخيل للشباب أن ينقلب الأمر لإجراء جدي إلا أن شرطة الرياض بالفعل ألقت القبض عليهم صباح أمس الثلاثاء، بتهمة التعدي على حافلة متوقفة على جانب الطريق.

يذكر أن السعودية استضافت السوبر الإسباني للعام الرابع، إذ كانت المرة الأولى في عام 2019.