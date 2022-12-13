المسحل يفجرها: نحب أن نجلب رونالدو إلى السعودية

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد أن فكرة لعب كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي ستكون مفيدة لجميع الأطراف.

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إعجابه بفكرة انضمام أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو إلى أحد الأندية السعودية.

المسحل أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية على هامش تواجده في قطر لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم 2022، وتحدث معها في عدد من الأمور، من ضمنها التقارير التي ربطت "صاروخ ماديرا" بالانتقال إلى نادي النصر.

وعند سؤاله عن انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي وعما إذا كان حقيقة، ضحك المسحل وقال: "حسنًا، أنتم الصحيفة التي أعلنت الخبر في البداية".

قبل أن يضيف: "سأكون صريحًا، كاتحاد، لا يمكننا التدخل بين أحد الأندية السعودية ولاعب، لكن نعم نحب أن نرى هذا اللاعب في دورينا، نريد أن يكون لدينا المزيد من أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم".

وتابع: "كاتحاد، سنكون أكثر من سعداء بقدوم رونالدو، لذلك نعم، نحب أن نجلبه إلى دورينا".

وأضاف عن إمكانية حدوث الصفقة: "نعم، هناك احتمالية، نحن نجذب النجوم، وأعتقد أن الإمكانية قائمة، لكن لا أعلم الأمر يقينًا، أنتم وسائل الإعلام لديك المصادر، وسيكون على أن أتابعكم -ضاحكًا-".

قبل أن يختتم المسحل تعليقه حول مسألة رونالدو بالحديث عن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام، وحقيقة أن البرتغالي سيحصل على 200 مليون يورو سنويًا.

وقال: "كل نادٍ عليه أن يستوفي المتطلبات الاقتصادية للدوري، لا أعتقد أن النصر، إذا كان هو النادي المهتم برونالدو، سيضع هذا الرقم على الطاولة قبل أن يوازن نفقاته، لكن أعتقد أنهم قادرين على ذلك قبل تغطية التزاماتهم المادية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيكون لدينا مشكلة في الدوري".