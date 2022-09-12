المسحل يشعلها ويؤكد: انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي قائم

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى دوري روشن السعودي لا يزال فرضية ممكنة.

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم بعض الأندية السعودية بالفعل عروضًا للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. رونالدو أشعل فترة الانتقالات الصيفية 2022، بعد أن شدد على رغبته في الخروج من "أولد ترافورد"، وباءت محاولات انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، مثل بايرن ميونخ وتشيلسي، بالفشل. العروض الرسمية الوحيدة التي تم تقديمها إلى كريستيانو رونالدو كانت من دوري روشن السعودي، ومن المتوقع أن يتم تقديم المزيد من العروض له في المستقبل، حسبما أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

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ماذا قال المسحل؟

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث مع صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية عن العروض التي قدمت إلى رونالدو قائلًا: "نحب أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي".

وأضاف: "هذا من شأنه أن يجلب ردود فعل إيجابية كبيرة، وسيكون خبرًا مذهلًا للجميع".

وتابع: "أنا متأكد من أن الجميع يعرفون إنجازات رونالدو وسجلاته، ولكنه أيضًا كلاعب يمثل نموذجًا يحتذى به".

وعما إذا كان انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي في المستقبل ممكنًا، قال المسحل: "أعتقد، لما لا؟ أنا متأكد من أنها ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع، لكن يمكننا رؤية أن أندية الدوري السعودي تحقق إيرادات أعلى في العامين الماضيين".

وأردف: "لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي يأتون إلى الدوري السعودي، أحب كريستيانو رونالدو كلاعب، وأود أن أراه يلعب في السعودية".

واختتم المسحل تصريحاته متحدثًا عن إمكانية انتقال رونالدو إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، قائلًا: "بصراحة، لا أملك إجابة، إذا كانت رئيسًا لأحد الأندية كان يمكن أن أجاوب، لكن زملائي في الأندية ليسوا مضطرين لإخباري عن مفاوضاتهم مع اللاعبين".

ما هو موقف رونالدو في مانشستر يونايتد؟

بدأ رونالدو مباراتين فقط كأساسي في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

ومن أصل سبع مباريات شارك فيها رونالدو خلال موسم 2022-23، لم يسجل "صاروخ ماديرا" أو يصنع أي هدف.