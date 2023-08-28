المسحل يحسمها رسميًا .. حقيقة مشاركة الهلال والنصر في دوري أبطال أوروبا

ماذا قال ياسر المسحل عن مشاركة أندية المملكة أوروبيًا؟!

SHAHID

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حقيقة "مشاركة" أندية المملكة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تقارير عالمية أعلنت في الأيام الماضية، اقتراب حصول السعودية، على موافقة الاتحاد الأوروبي؛ بشأن مشاركة أندية المملكة، في مسابقة دوري الأبطال، قبل أن تؤكد شبكة "بلومبيرج"، على ترشيح اتحاد الكرة المحلي، لعملاقي الرياض الهلال والنصر.

وفي هذا السياق.. نفى المسحل في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش مؤتمر تقديم الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدربًا جديدًا للمنتخب السعودي، وجود أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي؛ لمشاركة أندية المملكة في دوري الأبطال؛ قائلًا: "مجرد تكهنات صحفية".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى الرغم من ذلك.. لم يغلق رئيس اتحاد الكرة السعودي، الباب أمام مشاركة أندية المملكة بالفعل، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مستقبلًا.

وأضاف ياسر المسحل في كلمته التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الإثنين: "الدوري السعودي تطور كثيرًا.. وأي شيء سيخدم أندية المملكة، لن نتأخر في القيام به".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، ضمن المشاركة في بطولة كأس العالم 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال شهر ديسمبر القادم؛ باعتباره بطلًا لدوري روشن للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

SHAHID