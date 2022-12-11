"المستقبل لك" .. أوزيل يواسي ساكا بعد خروج إنجلترا من كأس العالم

نجم آرسنال السابق أشاد بأداء بوكايو ساكا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، رغم خروج إنجلترا من مونديال قطر.

وجه الألماني مسعود أوزيل نجم نادي اسطنبول باشاك شهير التركي رسالة دعم إلى بوكايو ساكا نجم نادي آرسنال ومنتخب إنجلترا، بعد خروج "الأسود الثلاثة" من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

منتخب إنجلترا ودع مونديال قطر بعد خسارة مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 أمام منتخب فرنسا، في واحدة من أمتع مواجهات المونديال حتى الآن.

ورغم أن كل التركيز قبل المباراة كان منصبًا على كيليان مبابي نجم فرنسا الأول، إلا أن ساكا كان نجم المباراة الأبرز، وساعد منتخب إنجلترا في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

أوزيل، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، علق على المباراة، لكنه أشاد بما قدمه ساكا بشكل خاص، بعد أن تزاملا في آرسنال لبعض الوقت.

وكتب أوزيل: "لا يجب أن يشعر منتخب إنجلترا بالعار، لقد قدم أداءً قويًا ضد بطل العالم، ودافع جيدًا ضد مبابي ورفاقه، لكن منتخب فرنسا كان فعالًا كما هي العادة".

وأضاف: "مباراة رائعة من أخي بوكايو ساكا، المستقبل لك".

ساكا تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف خلال منافسات كأس العالم 2022، وكان واحدًا من بين أبرز نجوم المنتخب الإنجليزي في المونديال، ومن بين نجوم البطولة ككل.