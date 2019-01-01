المساكني: تونس تفتقر إلى الخبرة في كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد يوسف المساكني لاعب المنتخب التونسي، أن فريقه يفتقر إلى الخبرة في المشاركات الأفريقية، ووعد الجماهير بتحسن النتائج في المباريات القادمة.

وتعادل المنتخب التونسي، بهدف لمثله أمام نظيره الأنجولي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السويس، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية.

وقال المساكني في تصريحات عقبت اللقاء: "اليوم لم نكن في حالتنا، إن شاء الله نعد الجماهير بالأفضل في القادم، مباراة اليوم للنسيان والحمد لله أنها لم تنتهِ بخسارتنا".

وتابع: "لا يوجد أصحاب خبرة في المنتخب، العديد من اللاعبين أول مرة يلعبوا بطولة أفريقيا، لم نلعب مباراة جيدة اليوم".

سجل أول أهداف تونس في البطولة ⚽️



⭕️ أفضل لاعب في مباراة تونس وأنجولا هو يوسف المساكني باختيارات متابعي @GoalAR 🔝#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/MvftjiYIsd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

ودخل المساكني تاريخ الكرة التونسية، مساء اليوم عند تسجيله هدف تونس الأول في البطولة، ليصبح أول لاعب تونسي يسجل في أربع نسخ من البطولة.

الجدير بالذكر ان المنتخب التونسي، يحتل المركز الثاني في المجموعة بنقطة وحيدة، بينما يتصدر أنجولا المجموعة، في انتظار مباراة موريتانيا ومالي بعد قليل.