المسابقات: وجهنا طلبًا للاتحاد الإفريقي بشأن مباراة كأس السوبر

بعد الإعلان عن الموعد المبدئي لمباراة السوبر، لجنة المسابقات توجه طلبًا لـ"كاف".

أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على أنه وجه طلبًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن مباراة كأس السوبر الإفريقي، التي ستجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

الاتحاد الإفريقي "كاف"، أعلن أمس الخميس، عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان، في قطر بدلًا من مصر، خلال النصف الأول من عام 2021.

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مرزوق قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عملنا كان على أن مباراة السوبر الإفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الحالي، قبل أن يبدأ الدوري بشكل منضبط".

وتابع: "بالتأكيد كل مباراة سيتم تأجيلها ستتسبب في مشكلة لنا، لأن الأهلي سيخوض مبارياته بكأس العالم للأندية، بالإضافة لمباراة السوبر المصري، وهذا ما جعلني أقول سابقًا بأن بطل دوري أبطال إفريقيا سيعاني من ضغط مبارياته".

مازن مرزوق واصل: "أتمنى أن يحدد الاتحاد الإفريقي موعد محدد للمباراة، بدلًا من النصف الأول من العام، لأن ما تم الإعلان عنه يحتمل من شهر يناير وحتى يونيو القادمين".

وتحدث مرزوق عن موعد انتهاء النسخة الجديدة من الدوري المصري، حيث قال: "نسعى خلال عامين أن تعود مواعيد الدوري لطبيعتها، لكي يبدأ في أغسطس وينتهي في مايو".

واختتم مرزوق تصريحاته قائلًا: "من المتوقع أن ننهي الموسم الجديد يوم 15 أغسطس إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، وفي الموسم التالي نبدأ من نهاية سبتمبر وننتهي في آخر مايو أو أول يونيو، والموسم التالي سنبدأ في أغسطس وننهي الموسم في مايو كما هو متبع في جميع دول العالم".