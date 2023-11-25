المزيد من المصائب لبرشلونة؟ .. فاتي يغادر مباراة برايتون ونوتنجهام مصابًا!

النادي الكتالوني خسر نقطتين اليوم أمام رايو فاييكانو.

تعرض اللاعب الإسباني أنسو فاتي نجم برشلونة المعار إلى صفوف برايتون لإصابة جديدة أثارت خوف جماهير النادي الكتالوني.

الإصابة جاءت بعد دقائق من بداية مباراة فريقه الحالي برايتون أمام نظيره نوتنجهام فورست في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

فاتي لم يستطع أن يكمل المباراة وتم استبداله بالبرتغالي جواو بيدرو الذي منح فريقه دفعة هجومية كبيرة واستغل الفرصة وتألق بشكل واضح.

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بيدرو سجل الهدفين الثاني والثالث لصالح الضيوف ومنحهم الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الوقت الذي لم يتم الإعلان فيه بشكل رسمي عن حالة فاتي.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد غادر برشلونة على سبيل الإعارة لبرايتون سعيًا للحصول على دقائق أكثر بعد أشهر من المعاناة من الإصابات والجلوس على مقاعد البدلاء مع الفريق الكتالوني.