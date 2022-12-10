المزيد من الكواليس .. أجويرو نجح في إبعاد فيخورست عن وجه ميسي!

مقطع فيديو يكشف التفاصيل كاملة

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حالة من الجدل بعد مواجهة الأرجنتين مع هولندا، بسبب توجيه الشتائم لأحد اللاعبين بالفريق الخصم.

المباراة جاءت عصبية ومتوترة من اللاعبين وهو ما اضطر الحكم لاستخدام البطاقة الصفراء 12 مرة، وشهدت فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على الفريق الخصم بعد التعادل 2/2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشوهد ميسي في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول لأحد اللاعبين ":لماذا تنظر؟ اذهب أيها الأحمق!".

وبعدها انتشرت المزيد من الكواليس لهذه الواقعة، والتي ظهر خلالها فاوت فيخورست مهاجم هولندا وهو يحاول الاقتراب من ميسي وبعض اللاعبين الآخرين في المنتخب الأرجنتيني.

ومن جانبه حاول سيرخيو أجويرو نجم الأرجنتين السابق الذي يتواجد في قطر لحضور البطولة، تهدئة ميسي واحتواء الموقف بالتعاون مع لاوتارو مارتينيز وباقي اللاعبين الذين قاموا بإبعاد فيخورست تمامًا عن المشهد.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تستعد لمواجهة كرواتيا في الدور نصف النهائي لكأس العالم، طمحًا في مواصلة المغامرة الناجحة لفريق المدرب ليونيل سكالوني في قطر.