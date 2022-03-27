المزيد من الخيارات لتشافي .. الكشف عن موعد عودة فاتي لتدريبات برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد عودة اللاعب أنسو فاتي من جديد لتدريبات برشلونة بعد فترة غياب بسبب الإصابات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سيعود للتدريبات في مركز برشلونة يوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أن فاتي سيخضع للتدريب بشكل منفرد في مركز التدريبات، حيث يبدأ المرحلة الأخيرة من عملية التعافي.

وتوقعت الصحيفة أن يكون اللاعب متاحًا للمشاركة في المباريات مع برشلونة في منتصف أبريل، بعد أيام من انتهاء فترة التوقف الدولي.

وخضع فاتي لعملية تأهيل مكثف في العاصمة الإسبانية مدريد تحت قيادة الطبيب خواكين خوان، والمتخصص في إصابات الملاعب.

ولا يستعجل تشافي عودة اللاعب لصفوف برشلونة، حيث يسعى للتأكد بشكل كامل من شفاؤه قبل أن يدفع به في المباريات من جديد.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد لعب مواجهتين تحت قيادة تشافي عندما جاء المدير الفني الإسباني في يناير الماضي، ضد ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.