المزيد من المساعدات في الطريق .. صفقة جديدة تساعد برشلونة

برشلونة يترقب موافقة الليجا للإعلان عن راعيه الجديد

ينتظر نادي برشلونة موافقة رابطة الدوري الإسباني على دخول راعٍ جديد لقميص الفريق تحديدًا "كُم" القميص للظهور به في الليجا.

وتتوقع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن يعلن برشلونة عن عقد رعاية جديد لكم قميصه مع شركة فيليبس خلال الأسبوع الحالي.

وينتظر بطل الدوري الإسباني موافقة الليجا لارتداء الراعي الجديد خلال مواجهة ريال مايوركا يوم الأحد 28 مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ العقد في موسم 2023-24 لمدة 3 مواسم مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين. ويتوجب على الأندية الإسبانية انتظار موافقة رابطة الليجا على راعي "كم" القميص.

ووفقًا لتقارير سابقة فإن العقد تبلغ قيمته 30 مليون يورو خلال السنوات الثلاث. وهو مبلغ سيدعم بلا شك ميزانية برشلونة الراغب في ضبط حساباته المالية لإعادة هدافه التاريخي ليونيل ميسي.