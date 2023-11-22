المريسل يتحدى الهلال ويكشف: هكذا خدع النصر مسؤوليه وتعاقد مع كريستيانو رونالدو

تصريحات سعد اللذيذ أحيت الجدل مجددًا حول صفقة النجم البرتغالي

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كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل المزيد من الأسرار حول صفقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر، والتي أحيا الجدل حولها من جديد سعد اللذيذ بتصريحاته في برنامج كورة السعودي.

اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري المحترفين والمسؤول البارز في برنامج استقطاب اللاعبين الأجانب، أكد خلال حواره الأخير أن مفاوضات رونالدو كانت لصالح النصر منذ البداية للنهاية وأن الصفقة تمت بتمويل من برنامج الاستقطاب، وقد كذبه طلال الرشيد العضو الذهبي في النادي العاصمي وأكد تحمل شركاء النصر ورعاته لقيمة الصفقة.

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المريسل أشار خلال إحدى المساحات على منصة إكس إلى أن الهلال فاوض بالفعل رونالدو عبر وكيله، كاشفًا عن إرسال النادي لإيميل رسمي لمانشستر يونايتد للتعاقد مع اللاعب، وذلك خلال فترة إيقافه عن التسجيل بسبب قضية محمد كنو وقبل صدور قرار مركز التحكيم بشأن طلبه اتخاذ التدابير الوقتية.

وأضاف "إدارة الهلال لو نجحت فيما سعت إليه لكانت ضربة قوية جدًا، لقد أرادوا الحصول على موافقة مانشستر يونايتد ورونالدو للضغط على مسؤولي مركز التحكيم واتحاد كرة القدم للموافقة على طلب التدابير الوقتية وقيد رونالدو، لكن هذا لم يحدث لأن اللاعب وناديه الإنجليزي رفضا عرض الهلال الرسمي والذي وصلهم عبر إيميل موقع من عبد الله الجربوع وكان يتضمن مهلة أسبوع واحد فقط للرد".

تابع حول كيفية خداع النصر لمسؤولي الهلال "ما لم يعلمه الهلال أن النصر كان في مفاوضات بالفعل منذ عدة أيام مع رونالدو، وذلك بواسطة محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل الرياضية، المفاوضات كانت سرية جدًا جدًا ولا يعلم عنها أي أحد".

تابع "الهلال ظن أن قرار رونالدو في يد وكيله ولذا فاوضه ليُقنع موكله، لكن قرار رونالدو كان من رأسه فقط، ولذا نجح الخريجي في إقناعه بعدما كون معه صداقة قوية جدًا، وبعدها تدخل مسلي آل معمر وتابع المفاوضات وفي النهاية اشترك الرجلان في الصفقة وحسماها لصالح النصر".

أتم "سعد اللذيذ محق في تصريحاته بأن برنامج الاستقطاب تحمل صفقة رونالدو لكن هذا حدث بعد الـ6 أشهر الأولى، والتي تحملها شركاء النصر ورعاته بالفعل، ولهذا طلال الرشيد أيضًا محق في حديثه. انتقال رونالدو للهلال انهار لأن اللاعب وناديه رفضا عرضهم وأتحدى الهلال أن يُثبت عكس ذلك".

يُشار إلى أن رونالدو انضم للنصر في يناير الماضي، وقد وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025 مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا.

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