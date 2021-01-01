المركز الدولي للدراسات الرياضية يعلن: ميسي الأفضل في العالم محليًا

في النصف الأول من الموسم

تصدر أسطورة نادي برشلونة وقائده وهدافه التاريخي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" فيما يخص الأداء الفردي للاعبين في الموسم المحلي

وفقًا للمركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" والتقييم الخاص بمستواهم الفردي خلال النصف الأول من الموسم الحالي في المباريات المحلية فقط.

التقييم يختص اللاعبون الذين خاضوا 60 دقيقة أو أكثر في كل المباريات السابقة، حيث أن اللاعب الذي شارك في أقل من 60 دقيقة لا تحتسب له المباراة.

تم تسجيل أكبر قيمة إجمالية لليونيل ميسي: 92.5 من 100، حيث تفوق على الجميع رغم إقصائه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان كون التقييم يشمل الموسم المحلي فقط.

أما فيما يتعلق بالمنافسين لنادي برشلونة ولليونيل ميسي في الدوري الإسباني فهناك لويس سواريز برصيد 84.3) في أتلتيكو مدريد، بينما يتصدر توني كروس (87.5) جدول ترتيب ريال مدريد متقدمًا على كريم بنزيما (85.3.

في البطولات الأوروبية الرئيسية الأربعة الأخرى، تم تسجيل أعلى قيم مؤشر أداء CIES FO لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني (89.5) وكريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي (89.3) وجييرمو ماريبان (86.3) في الدوري الفرنسي.

أما بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، تفوق لاعب خط وسط تشيلسي جورجينيو على روبين دياش (89.4) وويلفريد نديدي (85.2) ولوك شاو (83.4).

يذكر أن ليونيل ميسي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم على الرغم من البداية المتواضعة التي قدمها مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.