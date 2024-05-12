المركز الثاني في خطر.. خمسة نجوم من برشلونة تحت التهديد

على نجوم برشلونة الحذر...

تتبقى أربع مباريات لبرشلونة، في الدوري الإسباني هذا الموسم، سيتعين على الفريق الكتالوني، الفوز فيهم جميعًا إن أراد انهاء الموسم في المركز الثاني، ومصالحة الجماهير.

بعد سقوط جيرونا، في فخ التعادل أمام ألافيس، هناك فرصة أمام برشلونة، لاستعادة المركز الثاني، والحفاظ عليه يعني مشاركة الفريق الكتالوني، في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.

عدم إنهاء برشلونة، الدوري هذا الموسم في المركز الثاني، يعني عدم مشاركته في السوبر، الموسم المقبل، وخسارة نحو 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى خوض مباريات كأس الملك، من الأدوار التمهيدية، مما يزيد ضغط المباريات على كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن لاعبي برشلونة، سيكون عليهم الحذر في المباراة القادمة أمام ريال سوسييداد، خوفًا من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وكشفت الصحيفة عن وجود خمسة لاعبين مهددين بالإيقاف في حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء أمام سوسييداد، وهم كوندي، كريستينسن، جوندوجان، اوريول روميو، بالإضافة إلى سيرجي روبيرتو.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيلعب أمام ريال سوسييداد، مساء غد الإثنين، ثم سيلاقي ألميريا يوم الخميس القادم، وبعدها سيستضيف رايو فاييكانو، قبل أن ينهي الدوري أمام إشبيلية يوم السبت 25 مايو.