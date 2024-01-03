المرشح الوحيد للرحيل .. قرار مفاجئ من النصر بشأن سيكو فوفانا

لاعب الوسط متواجد حاليًا مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

SHAHID

يُعد النصر بجانب الهلال أكثر الفرق المستقرة في دوري روشن السعودي، حيث لا يحتاج أي من الفريقين لتغييرات كبيرة خلال سوق الانتقالات الشتوي، ولا تتحدث الأخبار سوى عن بديل نيمار الذي سيجلبه الأزرق ومرشح واحد للرحيل عن صفوف الأصفر هو سيكو فوفانا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم الوسط الإيفواري انضم بداية الموسم الجاري، وقد واجه صعوبات في البداية ولم يُظهر المستوى المطلوب لكنه تحسن بوضوح في المباريات الأخيرة، وهو ما أشعل الجدل حول جدوى استمراره مع الفريق من عدمها، حيث طالب البعض بالحفاظ عليه والبعض الآخر باستبداله بلاعب أعلى جودة.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن النصر اتخذ قراره بشأن مستقبل فوفانا بالفعل، حيث قرر، وبشكل مفاجئ للبعض، استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة أضافت أن النصر راضٍ تمامًا عما قدمه لاعب نيس السابق مع الفريق حتى الآن، مشيرة إلى أن فوفانا نفسه سعيد كذلك مع الفريق ولا يريد الرحيل رغم تلقيه عددًا من العروض الجيدة من خارج السعودية.

فوفانا متواجد حاليًا مع منتخب بلاده كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في وطنه يوم 14 يناير الجاري.

SHAHID