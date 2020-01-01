المرشح القادم لرئاسة برشلونة ينتقد مفاوضات تشافي

برشلونة في مفاوضات مع تشافي لخلافة فالفيردي

انتقد فيكتور فونت، المرشح القادم، لانتخابات رئاسة برشلونة 2021، المفاوضات مع تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق.

ودخلت إدارة برشلونة، في مفاوضات مع تشافي المدير الفني للسد القطري الحالي، لخلافة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الكتالوني.

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وكتب فونت عبر حسابه على موقع تويتر: "الأحداث الأخيرة، هي دليل قاطع على عدم وجود مشروع وتخطيط".

وواصل: "خطوة جديدة دون احترام لحياة المشاركين في الفريق، حلقة مؤسفة جديدة".

وتابع: "تشافي أحد رموز برشلونة، وبالتأكيد سيقوم بتدريب الفريق الأول".

ووجه فونت رسالة لتشافي قال فيها: "عليك أن تعمل بجهد لتغيير نموذج الإدارة، وخلق الظروف حتى يتسنى للجميع معرفة المزيد عن أسلوبنا الذي جعلنا مرجعاً عالمياً لقيادة المشروعات الرياضية".

تضارب الأنباء حول موعد تدريب تشافي لبرشلونة

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة الحالية، تفكر في تغيير مدرب الفريق، بعد تراجع النتائج والتي كان آخرها خسارة السوبر الإسباني من نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد.