المرشح القادم لرئاسة برشلونة: تشافى حجر الأساس في مشروعي

فيكتور فونت تجمعه علاقة قوية مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري

أكد فيكتور فونت، المرشح القادم لرئاسة برشلونة 2021، أن تشافي هيرنانديز هو حجر الأساس لمشروعه الرياضي مع الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم تشافي بتدريب برشلونة، في الفترة الماضية بعد إقالة إرنستو فالفيردي، إلا أن هيرنانديز اختار الاستمرار في مهمته بتدريب السد القطري.

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وقال فونت في تصريحات صحفية: "المشروع الذي أعده لبرشلونة سيكون مكتمل الأركان، وتشافي هو حجر الأساس فيه".

وتابع: "تشافي لم يوقع أي عقد معي، ولم أطلب منه ذلك أبداً فهو ليس ملك لأحد، لا يمكن لأي شخص أن يمتلك أسطورة من أساطير النادي، ولكنه تفاجئ بعرض برشلونة".

وواصل: "نريد تهيئة الظروف، بحيث يكون الأشخاص مثل تشافي لديهم سلطات ومسؤوليات للسنوات العشر القادمة مع برشلونة، سواء كان مع الفريق الأول أم لا".

وأعلن برشلونة، تعيين كيكي سيتين، مدرباً جديداً للفريق خلفاً لإرنستو فالفيردي الذي تم إقالته منذ أيام.

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وحول المدرب الجديد للفريق الكتالوني، قال فونت: "بالنسبة لي ومعظم أعضاء برشلونة، فإنني متحمس لرؤية سيتين أنا معجب بأفكاره وبطريقة عمله، سيذهب الجمهور لملعب مباراة الأحد القادم بمزيد من الأمل".

وتطرق فونت للحديث عن الأسطورة ميسي وقال: "يجب أن نتحدث معه، العلاقة بين ميسي وبرشلونة يجب ألا تنتهي عند اليوم الذي يغادر فيه، أن يمتلك فريقك أفضل لاعب في التاريخ طيلة مسيرته هذه ميزة كبيرة يجب ان نستفيد منها، من أجل ميسي ومن أجل برشلونة".