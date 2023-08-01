المرحلة الأخيرة .. قاضي التحقيق يصدم داني ألفيش بقرار جديد!

داني ألفيش تلقى صدمة جديدة من قاضي التحقيق في قضية الاعتداء الجنسي..

بعد أكثر من ستة أشهر من التحقيقات، وافق قاضي محكمة برشلونة على الادعاء ضد البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في نهاية ديسمبر 2022، بأحد الملاهي الليلية بالمدينة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أنه سيتم استدعاء ألفيش إلى المحكمة يوم الأربعاء المقبل، حيث ستتاح له فرصة الإدلاء ببيان جديد، سيكون الثالث منذ اعتقاله في 20 يناير الماضي.

وبذلك، ستدخل العملية القضائية مراحلها الأخيرة، إذا لم يستأنف الدفاع الأمر، فسيتم نقل القضية إلى محكمة برشلونة، ويجب على المدعي العام ومحامي الضحية تقديم لائحة الاتهام.

بعد ذلك يأتي دور الدفاع الذي سيقدم حججه، وأخيرًا ستحدد المحكمة موعد المحاكمة التي يمكن أن تعقد في غضون أشهر قليلة.

يذكر أن ألفيش قيد الحبس الاحتياطي منذ يناير الماضي، ورفضت المحكمة عدة طلبات من البرازيلي بالإفراج عنه خوفًا من هروبه من إسبانيا، رغم تقديمه ضمانات على عدم خروجه من البلاد، من بينها نقل مدرسة أطفاله إلى برشلونة.