المرة الثانية في أسبوعين .. سيلفيو برلسكوني في العناية المركزة

تم إدخال سيلفيو برلسكوني رئيس نادي مونزا الإيطالي، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو منذ صباح اليوم الأربعاء.
وتعد هذه المرة الثانية التي يدخل فيها برلسكوني إلى المستشفى في غضون أسابيع قليلة، بالنظر إلى أنه غادر نفس المنشأة في 30 مارس الماضي، بعد إقامة لمدة ثلاثة أيام.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية "ANSA"، فإن برلسكوني دخل إلى وحدة العناية المركزة بسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية.
ووصل برلسكوني إلى المستشفى صباح الأربعاء وهو يعاني من ضيق في التنفس، لكن حالته تعتبر مستقر.
وتم اتخاذ قرار اللجوء من جديد إلى المستشفى بعد سلسلة من الفحوصات التي خضع لها برلسكوني.
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