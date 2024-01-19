"المرافق والطعام تحت الصفر".. سبب مثير وراء رحيل هندرسون عن السعودية

بقاء هندرسون في الاتفاق كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية

وصف جوردان هندرسون، لاعب نادي الاتفاق السعودي سابقا والمنتقل حديثا إلى نادي أياكس الهولندي، الأشهر الستة التي قضاها مع الاتفاق بـ"الصعبة".

وكان قائد ليفربول السابق، قد انضم في الانتقالات الصيفية الماضية إلى الاتفاق السعودي، لكن تجربته لم تكن موفقة على الإطلاق ليفسخ عقده مع الفريق ويرحل إلى الدوري الهولندي.

وكشفت تقارير صحفية، أن بقاء هندرسون في الاتفاق كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية، حيث لم يكن اللاعب راضيًا عن تجربته مع الفريق السعودي وخصوصًا في المعسكر الأخير بكرواتيا، وأن ستيفن جيرارد ورفاقه، غير راضين عن معسكر التدريب، حيث وصف الطعام والمرافق بأنها "لا ترقى إلى الصفر".

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هندرسون قال لصحيفة "ذا أثليتيك"، إنه كان يكسب "أموالًا جيدة في السعودية" ولكن ليس "الأرقام التي تم الإعلان عنها"، لكنه خلال فترة التوقف الدولية بسبتمبر أخبر أصدقائه أن مستوى كرة القدم في المملكة لم يكن رائعًا، مشيرًا إلى مشاكل تتعلق بدرجات الحرارة المرتفعة وسعادة عائلته، لكن التوقعات كانت أنه سيتغلب على ذلك.

وبحلول فترة التوقف الدولية التالية في نوفمبر، أصبح من الواضح أنه قد سئم، واتخذ خطوات جادة من أجل العودة مرة أخرى إلى القارة العجوز.

وكان نادي الاتفاق، قد أكد أنه توصل إلى تسوية ودية مع هندرسون البالغ من العمر 33 عامًا للرحيل، وأعلن أياكس يوم الخميس أن لاعب خط الوسط الإنجليزي وقع عقدًا لمدة عامين ونصف.