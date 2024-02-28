ليفربول ضد ساوثهامتون | المدير كلوب والناظر فان دايك .. مدرسة الريدز الثانوية تطبخ الرباعية على نار هادئة

أطفال "الأنفيلد" يضربون موعدًا ناريًا مع مانشستر يونايتد

اقتنص ليفربول فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ساوثهامتون، بثلاثية دون رد، اليوم الأربعاء في الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وللمباراة الثانية على التوالي، استطاع الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن يقود الفريق للفوز على خصمه بكتيبة من الشباب، بل لن نكون مبالغين إذا قلنا "مجموعة أطفال"، وذلك بعد الفوز على تشيلسي (1-0)، الأحد الماضي في نهائي كأس الرابطة.

وإذا كان القائد فيرجيل فان دايك، قد تكفل بتسجيل هدف الفوز على البلوز، ففي مباراة اليوم حمل أطفال ليفربول على عاتقهم مهمة هز الشباك بثلاثية سجلها لويس كوماس وجايدن دانز "هدفين"، وكل منهما لم يتجاوز عمره الـ18 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واقتنص الريدز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي ليضرب موعدًا مع مانشستر يونايتد، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم السبت الموافق 16 مارس المقبل.

وفي السطور التالية يستعرض "جول" أبرز ملامح فوز ليفربول على ساوثهامتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

نعم أطفال لكنهم ولدوا عمالقة!

لا نستطيع أن نصف ما فعله يورجن كلوب الليلة، من خلال اعتماده على فريق من الشباب بالمغامرة، لأنه ببساطة فاز بنفس القوام تقريبًا على تشيلسي قبل أيام وحصد كأس كاراباو.

لكن ما يصنعه كلوب الذي يخوض موسمه الأخير مع الريدز، يمكن وصفه بالإرث الثقيل، حيث سيترك من ورائه فريقًا قادرًا على التنافس على أكبر البطولات لـ10 سنوات على الأقل.

ليفربول اليوم بدأ بقوام أكثر من نصفه، لاعبين تحت 20 عامًا، وهم جاريل كوانساه، كونور برادلي، بوبي كلارك، جيمس مكونيل، هارفي إليوت، لويس كوماس.

وفي الشوط الثاني، دفع كلوب بـ5 تبديلات، 3 منها للاعبين أيضًا في سن صغيرة وهم كايد جوردون (19 عامًا)، جايدن دانز (18 عامًا)، تري نيوني (16 عامًا).

كلوب يرسم الخط .. وفان دايك هو الناظر

استطاع ليفربول أن يفرض سيطرته على الأداء في مختلف فترات اللقاء، رغم غياب أعمدة رئيسية عن الفريق، لكن بدا واضحًا أن كلوب يسقي لاعبيه طريقته مع كل وجبة، بل امتد الأمر إلى أن اللاعبين الصاعدين من الأكاديمية يحفظون أيضًا.

ليفربول سيطر على الملعب طولًا وعرضًا، خصوصًا خلال الشوط الثاني وكان قادرًا على استعادة الكرة في ثوانٍ معدودة من خلال الضغط العالي.

ولعب فان دايك دور القائد كعادته بكل براعة، فإذا كان يورجن كلوب هو المدير في مدرسة ليفربول الثانوية، فيمكن أن نطلق على فيرجيل "الناظر" في الملعب.

جايدن دانز.. صلاح الجديد!

أجاد البديل جايدن دانز في التعامل مع كافة الكرات التي وصلته، واحتاج فقط إلى 62 دقيقة من أجل هز شباك الضيوف مرتين بلمسات رائعة.

وشبهت جماهير ليفربول أداء دانز في التعامل مع الكرات أمام الشباك بالنجم المصري محمد صلاح، الذي باتت أيامه معدودة في الأنفيلد - بحسب عدة تقارير صحفية - في ظل العروض الفلكية المقدمة له من الدوري السعودي.

الرباعية تطبخ على نار هادئة

الآن ليفربول صعد لمواجهة مانشستر يونايتد في مواجهة من العيار الثقيل، وإذا سار الفريق بهذه الطريقة فعلى الأغلب سيصل إلى النهائي وسينافس بقوة على اللقب الثاني هذا الموسم.

وفي البريميرليج، حدث ولا حرج فالريدز في الصدارة والفريق سيستعيد تباعًا نجومه المصابين مع هذا الكم من البدائل القوية، سيكون اللقب في المتناول رغم المنافسة الشرسة مع السيتي وآرسنال.

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وسيكون الدوري الأوروبي، هو التاج الذي سيضعه كلوب على رأس ليفربول في نهاية الموسم، الذي سيكون بمثابة "موسم الوداع".