المدير الرياضي ليوفنتوس ينفي التواصل مع جوارديولا

تعرف على تصريحات باراتيتشي حول مفاوضات يوفنتوس مع جوارديولا

نفى فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، التفاوض مع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، لقيادة البيانكونيري خلفًا لماسيلميانو أليجري.

التقارير الصحفية تؤكد التقاء جوارديولا بالمدير الرياضي في إيطاليا والاتفاق على تدريب الفريق.

وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة DZAN: "أعتقد أن العالم غريب للغاية. لا يوجد أي تواصل مع جوارديولا ولم نضعه أصلا ضمن خططنا لخلافة أليجري لأنّه يمتلك عقدًا مع مانشستر سيتي ويبدو خيارًا غير متوقع".

وتابع: "لدينا أفكارًا واضحة بشأن المستقبل ولن يتم الكشف عن أي شيء سوى بعد انتهاء المباريات في جميع البطولات وذلك لأجل احترام الجميع".

المدير الرياضي ليوفنتوس يرد على الأخبار التي ربطت بيب بالبيانكوبيري ⚪️⚫️ pic.twitter.com/7rtkysPyi9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وحول سوق الانتقالات وضم صفقات جديدة أكد فابيو أن الفريق سيعلن في البداية عن المدرب الجديد قبل أن يبدأ صفقاته.

واختتم: "باولو ديبالا أحد اللاعبين في الفريق ولدينا ثقة كبيرة فيه وهو استثمار للمستقبل كما أنّ لديه عقد معنا يمتد لأربعة مواسم. إنّه لاعب في يوفنتوس وهام للغاية".

وكان شقيق ديبالا قد كشف عن إمكانية رحيل باولو خلال الصيف المقبل عن صفوف السيدة العجوز.